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الثلاثاء، 13-06-2023 04:10 م

24 ساعة حاسمة بين جوندوجان وبرشلونة

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الوكيل الإخباري - يقترب نادي برشلونة من معرفة الرد النهائي للنجم الألماني إلكاي جوندوجان، بشأن عرض الانتقال للفريق الكتالوني.

وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي في 30 يونيو/حزيران الجاري، وبالتالي يستطيع اللاعب، التوقيع مجانا لأي فريق.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جوندوجان يمتلك 3 عروض رسمية على طاولته، من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة.

وسبق أن قدم برشلونة، عرضا رسميا لنجم مانشستر سيتي لمدة 3 مواسم، أما عرض السماوي يبلغ موسمين فقط مع بند التمديد لموسم ثالث.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تنتظر الحصول على رد نهائي من إلكاي جوندوجان، على عرض الانتقال للكامب نو، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "عقب فشل صفقة ليونيل ميسي، فإن برشلونة قادر على تسجيل جوندوجان على الفور في رابطة الليجا، إذا وافق اللاعب الألماني على عرض البارسا".

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