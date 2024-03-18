25 ألف ريال منعت الدوسري من ارتداء قميص الشباب

الوكيل الإخباري - تحدث كنعان الكنعاني المشرف السابق على فريق الشباب السعودي، عن تفاصيل فشل تسجيل اللاعب سالم الدوسري، في قائمة الليوث، في بداية مسيرته الاحترافية.



وأكد كنعان في تصريحات لبرنامج "على بياض" أن الدوسري تدرب مع الفريق الأول للشباب تمهيدا لضمه وتسجيله في القائمة، قبل أن يغادر بسبب عدم الاتفاق على البنود المالية.



وأوضح مشرف الشباب السابق، أن الدوسري طلب الحصول على 50 ألف ريال، فيما لم ينجح الكنعاني سوى في تدبير 25 ألف ريال فقط.



ورفض سالم الدوسري، الانتظار من أجل الحصول على باقي المبلغ، وقرر المغادرة.



وشدد الكنعاني "شعرت بحسرة كبيرة عند مغادرة سالم الدوسري، لصفوف الشباب".



ويعد سالم الدوسري من أبرز لاعبي الكرة السعودية خلال العقد الأخير، بفضل المسيرة المميزة التي قدمها رفقة الهلال والمنتخب السعودي.

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