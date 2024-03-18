الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

الإثنين، 18-03-2024 03:10 م

25 ألف ريال منعت الدوسري من ارتداء قميص الشباب

320241812374943824851


الوكيل الإخباري - تحدث كنعان الكنعاني المشرف السابق على فريق الشباب السعودي، عن تفاصيل فشل تسجيل اللاعب سالم الدوسري، في قائمة الليوث، في بداية مسيرته الاحترافية.

وأكد كنعان في تصريحات لبرنامج "على بياض" أن الدوسري تدرب مع الفريق الأول للشباب تمهيدا لضمه وتسجيله في القائمة، قبل أن يغادر بسبب عدم الاتفاق على البنود المالية.

وأوضح مشرف الشباب السابق، أن الدوسري طلب الحصول على 50 ألف ريال، فيما لم ينجح الكنعاني سوى في تدبير 25 ألف ريال فقط.

ورفض سالم الدوسري، الانتظار من أجل الحصول على باقي المبلغ، وقرر المغادرة.

وشدد الكنعاني "شعرت بحسرة كبيرة عند مغادرة سالم الدوسري، لصفوف الشباب".

ويعد سالم الدوسري من أبرز لاعبي الكرة السعودية خلال العقد الأخير، بفضل المسيرة المميزة التي قدمها رفقة الهلال والمنتخب السعودي.

اضافة اعلان

 

 ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202418143427965741179

النصر يتخذ قرارا عاجلا تجاه مهاجمه

3202418131850574675854

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

3202418131413373819076

أسطورة فرنسا يتطلع لمساعدة مانشستر يونايتد

3202418125343216660148

سؤال مستفز عن الخسارة أمام مانشستر يونايتد يظهر الوجه الآخر ليورغن كلوب

320241812325967442821

ألكاراز يحصل على 1.1 مليون دولار كجائزة فوزه بإنديان ويلز

32024181272506442894

من أكثر الأندية السعودية احتياجا لضم صلاح؟