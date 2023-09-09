250 ألف دينار لتبديل أرضية ملعب الأمير محمد

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء خالد العموش، السبت، أن مجلس محافظة الزرقاء خصص للمدينة 550 ألف دينار، باعتبارها متنفساً لسكان الزرقاء بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 142 دونماً، مشيرا إلى تخصيص 250 ألف دينار من المبلغ لتبديل أرضية الملعب، استعداداً للعام المقبل.



وبين العموش، أن إدارة المدينة ستقوم بإجراءات الصيانة للمضمار والمرافق الخاصة بالمعلب الرئيسي للمدينة، الذي جرى عليه 66 مباراة أثناء بطولة درع الاتحاد، ويحتضن الآن بعض مباريات الدوري المحترفين.



وأشار إلى أن الاستاد الثاني (ملعب كنعان عزت) تقام عليه مباريات الأندية المحلية للمحافظة، وأن هناك توجهاً لإنشاء ملعب خماسي إضافي، لافتاً إلى أن إدارة المدينة قامت أخيرا بزراعة 100 شجرة حرجية تغطي ساحات وشوارع المدينة جميعها.



وأوضح أن جميع مرافق المدينة تعمل على الطاقة الشمسية.



العموش تحدث عن الانتهاء من عطاء لتركيب وحدات إنارة "ليد"، اشتمل على تركيب 140 وحدة ليد بقيمة 5 آلاف دينار، كما ستقوم المدينة بطرح عطاء آخر لتركيب وحدات إنارة إضافية لتغطي بعض المناطق بالمدينة، حيث إن 90% من مرافق المدينة وساحاتها مضاءة بوحدات الليد.



ولفت النظر إلى زيادة عدد الحاويات وزيادة عدد السلال الصغيرة المعلقة لتشمل جميع مرافق المدينة، بهدف الحفاظ على نظافة مرافق وشوارع وساحات المدينة والمحافظة على بيئتها الطبيعية الجميلة، كما ستقوم المدينة بزيادة عدد المقاعد والمظلات في الساحات والشوارع.



وبخصوص المشاريع المستقبلية للمدينة، تحدث عن التوجه لإنشاء ممر خاص للراغبين بممارسة رياضة الجري أو المشي، فيما تتم الآن أعمال الصيانة لقاعة الأفراح الموجودة وذلك لاستثمارها، مبيناً أن المدينة تضم صالة متعددة الأغراض وملعبا لممارسة رياضة التنس الأرضي.



وفيما يتعلق بنادي المدينة الذي يضم المسبح والنادي الرياضي (الجيم)، لفت العموش إلى طرح عطاء لصيانة دورة المياه والحمامات الخاصة بالمسبح، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة، فيما تم طرح عطاء لإنشاء مسبح مغلق مطلع العام القادم 2024، إذ من المتوقع إنجازه خلال سنتين.



وتطرق في حديثه إلى المركز الإعلامي للمدينة الذي يحتضن العديد من الفعاليات والأنشطة، فضلاً عن الساحات والمرافق العامة للمدينة التي تحتضن فعاليات صيف الأردن والاحتفالات الوطنية وغيرها من الأنشطة والمهرجانات بالمحافظة.

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