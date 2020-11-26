3 أجانب نجوم الجولات الخمسة للدوري

ملاعب - وكالات

بعيدا عن صدارة الهلال وتراجع النصر وتذبذب الاهلي والاتحاد ، فرض 3 مديرين فنيين أجانب أنفسهم في الصورة داخل أندية الشباب والتعاون والفيصلي بأرقام لافتة نجوما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021 بعد مرور 5 جولات.



ومابين الهجوم الأقوي ووصافة الجدول ووصافة الدفاع والتواجد مع الكبار بكل قوة ترصد " سعودي سبورت " في السطور التالية 3 تجارب ناجحة للمديرين الفنيين في الدوري حتى الآن.



قدم بيدرو ضربة بداية قوية مع الشباب ، 5 مباريات بدون هزيمة وتواجد في المركز الثاني خلف الهلال ب 11 نقطة وحقق فوزا غاليا على النصر وتعادل مع الأهلي وطور الجانب الهجومي ولديه 10 أهداف سجلها لاعبيه في 5 جولات حتى الأن.





يانيك فيريرا .. الهجوم المرعب

يعتبر هو أفضل مدرب هجومي في الدوري حتى الأن ، سجل مع الفتح 13 هدفا بمعدل يصل إلى 2.8 هدفا في المباراة الواحدة كما حقق 3 انتصارات وهو ثاني اكبر معدل من الانتصارات في الدوري بعد الهلال ، ووضع الفتح في المربع الذهبي برصيد 10 نقاط حاليا.



- باتريس كارتيرون ..بداية مقبولة

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون في تدشين بداية مقبولة له بعدما حصد 8 نقاط في أول 5 جولات منها فوزين وتعادلين ، بخلاف تحسين الجانب الدفاعي للفريق الذي لم تهتز شباكه سوى ب 3 أهداف فقط وهو ثاني أقوى دفاع في الدوري حاليا.



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المصدر : ملاعب



