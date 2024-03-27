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الأربعاء، 27-03-2024 02:58 م

3 أسباب تمنح توخيل الأفضلية في قمة دورتموند

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الوكيل الإخباري - يتمسك بايرن ميونخ بأمل التتويج بلقب الدوري الألماني على الرغم من صعوبة المهمة، وذلك عندما يستقبل بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الألماني.

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ويبتعد بايرن ميونخ عن المتصدر باير ليفركوزن بـ10 نقاط كاملة، ومع ذلك يرفض الاستسلام ويبحث عن تحقيق الانتصار أمام دورتموند ومواصلة المطاردة حتى النهاية في ظل تسلح مدرب الفريق توماس توخيل بـ3 عناصر.

الصحوة
عانى بايرن ميونخ من سلسلة من النتائج السلبية في شهر فبراير/ شباط الماضي بالسقوط أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، والخسارة بعدها أمام لاتسيو بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأمام بوخوم بنتيجة (3-2)، ليعلن البايرن بعدها رحيل توخيل بنهاية الموسم الجاري.

ومن بعد ذلك الإعلان استفاق البايرن ولم يتذوق طعم الهزيمة، بالفوز على لايبزيج (2-1) والتعادل مع فرايبورج (2-2) والانتفاضة أمام لاتسيو في الإياب بثلاثية نظيفة، واكتساح كل من ماينز (8-1) ودارمشتات (5-2).

ويسعى توخيل للاستفادة من تلك الاستفاقة وضم دورتموند لقائمة ضحاياه في الآونة الأخيرة.

علامة كاملة مع بايرن 

سبق وأن أشرف توخيل على تدريب دورتموند في الفترة ما بين 2015 و2017، وتوج معه بلقب كأس ألمانيا موسم (2016- 2017).

ولا يملك توخيل سجلا جيدا في مواجهة فريقه السابق، حيث سبق وأن لعب ضده مع ماينز وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في 14 مباراة، اكتفى خلالها بتحقيق 4 انتصارات وتعادل مرتين وخسر في 8.

المعاناة الأكبر عندما كان مدربًا لماينز حيث واجه دورتموند حينها 10 مرات خسر خلالها 7 وتعادل مرتين وحقق الانتصار في لقاء واحد فقط.

وعندما انتقل لتدريب باريس سان جيرمان، واجه دورتموند مرة واحدة في ثمن نهائي دوري الأبطال، وخسر ذهابًا في ألمانيا (2-1) وحقق الانتصار إيابًا في فرنسا (2-0).

ومنذ توليه تدريب البايرن العام الماضي، واجه دورتموند مرتين لم يعرف خلالهما سوى طعم الانتصار، بالفوز (4-2) على ملعبه الموسم الماضي، وبرباعية نظيفة في الدور الأول هذا الموسم في سيجنال إيدونا بارك، وبالتالي يرغب في استغلال تألقه رفقة البايرن لمواصلة تحسين سجله الضعيف أمام دورتموند.

مواجهة تيرزيتش

يملك توخيل سجلا مثاليا أمام إيدين تيرزيتش مدرب بورسيا دورتموند، حيث سبق وأن واجهه مرتين من قبل وحقق الانتصار في المباراتين.

أتت المواجهة الأولى في الجولة رقم 26 من الموسم الماضي، ونجح في الفوز بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا، وكرر الانتصار برباعية ولكن نظيفة هذه المرة في لقاء الدور الأول.

 

ملاعب

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