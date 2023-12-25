3 أندية إنجليزية تطارد نجم برشلونة

الوكيل الإخباري - ترغب 3 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أبدى الثلاثي "تشيلسي ومانشستر يونايتد والسيتي" اهتمامه بالحصول على خدمات بالدي ظهير برشلونة، خلال الموسم الحالي.



وأشارت إلى أن اهتمام أندية البريميرليج بأليخاندرو بالدي صاحب الـ20 عامًا ليس بجديد، وسبق أن ظهر في الصيف الماضي.



وأوضحت أن خورخي مينديز وكيل بالدي، أبلغ برشلونة بأنه جاهز لجلب صفقة بيع كبيرة لأليخاندرو في الصيف، إذا احتاج البارسا لبيع أحد نجوم الفريق.



وذكرت أن مانشستر سيتي قد يستغل مفاوضات برشلونة معه لشراء جواو كانسيلو، من أجل المحاولة مجددا للتوقيع مع بالدي.



وقالت "سبورت" إن بالدي يعلم الاهتمام الإنجليزي بالحصول خدماته والحصول على رواتب مغرية، لكن هدفه الآن هو الاستمرار مع البارسا.

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