3 أندية ترغب في خطف منبوذ الريال

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال أن إدارة ريال مدريد توصلت بثلاثة عروض للتخلي عن النجم التركي أردا غولر في الصيف المقبل.



وقالت الصحيفة إن مصير الدولي التركي على وشك أن يُحسم بعد العرض المثير للاهتمام المقدم من ألمانيا والذي يعكف فلورنتينو بيريز على دراسته والموافقة عليه.



وتابعت أن النادي "الملكي" تلقى 3 عروض من أجل بيع أردا غولر في يونيو (حزيران) المقبل.



وأكدت أن رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز ينظر إلى إحداها بشكل إيجابي للغاية.



وعاش النجم التركي موسماً متقلباً مليئاً بالنجاحات والإخفاقات داخل ريال مدريد.



فرغم الإصابات الكثيرة التي تعرض لها غولر في بداية الموسم، فقد تمكن النجم التركي الواعد من إثبات قيمته وجودته للفريق، بأداء وضعه في دائرة الضوء في ثلاثة أندية مهمة، من بينها بطل "البوندسليغا" باير ليفركوزن.



وواصلت ديفينسا سنترال أن ميلان بدوره دخل سباق التعاقد مع غولر، حيث يستغل النادي الإيطالي علاقاته المتميزة مع بيريز للفوز بخدمات اللاعب البالغ 19 عاماً.



وأشارت كذلك، إلا أن بروسيا دورتموند بدوره يرغب في الفوز بصفقة الموهوب التركي خلال نافذة يونيو (حزيران) المقبل.

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