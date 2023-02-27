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الإثنين، 27-02-2023 04:23 م

3 أندية سعودية تتنافس على خطف كريم بنزيما

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الوكيل الإخباري - كشف تقارير صحفية عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل، مع قرب انتهاء تعاقده مع "الميرنجي".

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد فى يونيو المقبل، ورغم وجود اتفاق على تجديد العقد حتى صيف 2024، فإن تفعيل هذا الاتفاق لم يعد مضمونًا.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن كريم بنزيما اقترب من الانضمام لنادي اتحاد جدة، كما يوجد ناديان آخران يرغبان في ضمه.

وكانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن اقتراب بنزيما بالفعل من الرحيل عن ريال مدريد، بعدما تلقي عرضا ضخما من الدوري السعودي.

وكشفت منصة "ريليفو" الإسبانية الشهيرة مؤخرا تفاصيل العرض، موضحة أن مدته ستكون عامين، وخلال مدة العقد في الدوري السعودي، سيحصل بنزيما على إجمالي راتب يبلغ 60 مليون يورو، دون ضرائب، فضلا عن ذلك فإن العقد سيتضمن أيضا تواجد النجم الفرنسي ضمن قائمة من السفراء لملف السعودية المشترك مع مصر واليونان للمنافسة على تنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح التقرير أن بنزيما يجري حالياً نقاشًا بخصوص مستقبله في ريال مدريد، خاصة أنه يخشى من إمكانية رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث إنه يتمنى استمراره وعدم إقالته، حال فشل في التتويج بأي بطولة مهمة هذا الموسم، لأنه يثق فيه ويحب طريقة إدارته للأمور.

ويستهدف الدوري السعودي  حاليا استقطاب أبرز نجوم كرة القدم، بعد نجاح النصر أواخر العام الماضي في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق بنزيما 23 بطولة مختلقة مع ريال مدريد، أبرزها 5 نسخ لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما فاز العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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