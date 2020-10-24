3 اصابات بفيروس كورونا في سلة الوحدات

الوكيل الإخباري_ كشف إداري فريق الوحدات الأول بكرة السلة زكريا الجليس عن تعرض اللاعبين نادر أحمد ومحمود ماف للإصابة بفيروس كورونا المستجد، رفقة معالج الفريق أنس جراجعة.



وبين الجليس في حديثه للمركز الإعلامي لنادي الوحدات أن أعراض الفايروس ظهرت مؤخراً على اللاعبين والمعالج مما استدعى خضوعهم للفحص الطبي والذي أثبت إصابتهم.



وبهذا يرتفع عدد الإصابات في صفوف الفريق إلى 4 لاعبين وهم يوسف أبو وزنة ونبيل أبو شريخ ونادر أحمد ومحمود ماف بالإضافة إلى معالج الفريق أنس جراجعة.



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المصدر : ملاعب

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