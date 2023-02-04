3 اندية اردنية تحسم هوية الجهاز الفني

الوكيل الإخباري - حسمت 3 أندية فقط، هوية مدربيها بشكل رسمي من أصل 12 ناديًا مشاركًا في استحقاقات الموسم المقبل للكرة الأردنية الذي ينطلق في مايو/آيار المقبل.





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وفي ظل تأخر انطلاق الموسم المقبل بسبب العودة للروزنامة القديمة، فقد ظهر لكل فريق، فلسفته ورؤيته الخاصة في التعامل مع فترة التوقف الطويلة.



وهناك من يرى ضرورة الإسراع في حسم هوية الجهاز الفني، وهناك من فضل التمهل في حسم القرار.



في هذا التقرير، تسليط للضوء على الأندية التي حسمت هوية الجهاز الفني، على النحو التالي.



** الفيصلي وأبو عابد



كان الفيصلي من أوائل الأندية التي سعت إلى تكريس استقرارها الفني، عندما قامت بتجديد عقد جمال أبو عابد لموسم آخر، خاصة وأن الأخير أثبت نجاحه من خلال قيادة الفريق لحصد لقب الدوري المحلي.



وبدأ الفيصلي في العمل بطريقة واضحة بشأن الإعداد للموسم المقبل، من خلال منح أبو عابد كامل الصلاحيات والوقت الكافي لتحديد خياراته من اللاعبين.



وترى إدارة الفيصلي أنه لا مجال أمامها لاستهلاك الوقت، بل أكدت أنه لا بد من تحضير الفريق مبكرا، خاصة وأنه مقبل على مشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا.



** السلط وعدنان عوض



صرح خالد عربيات رئيس نادي السلط في وقت سابق، أن هناك اتفاق مسبق لتجديد عقد المدير الفني عدنان عوض، ليواصل مسيرته مع الفريق.



وكشف عربيات يومها في تصريحات متلفزة، أن عوض بدأ يحدد خياراته من اللاعبين في وقت مبكر، ليظهروا مع الفريق خلال الموسم المقبل.



وجاء تأكيد السلط على استمرار عوض، بعدما نجح في الموسم الماضي في إنجاز مهمة البقاء بدوري المحترفين.



** الرمثا والبزور



سارعت إدارة الرمثا في الأيام الماضية، لتحديد هوية الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل، لكسب الوقت وتوفير الاستقرار المطلوب.



وجاء تصرف الرمثا في التعاقد مع وسيم البزور المدرب السابق لشباب الأردن، لعلمها أنه سيكون بحاجة للوقت الكافي للكشف عن المواهب وبناء فريق للمستقبل.



ولن يكون بمقدور الرمثا، تسجيل أي لاعب محترف لوجود عقوبة ضده، وهو ما دفعه لإعلان هوية الجهاز الفني للبدء مبكرًا في إعداد جيل جديد من الوجوه الشابة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.



** تجديد عقود وانتظار



رغم عدم الإعلان بشكل رسمي، إلا أن مغير السرحان يسعى للتوصل إلى اتفاق مع خالد الدبوبي لتجديد عقده، والأمر نفسه ينطبق على شباب العقبة الذي يتطلع لتجديد عقد مدربه رائد الداوود.



المثير في موضوع تعيين المدربين، أن الوحدات والحسين إربد لم يحسما بعد هوية المدرب القادم، وهما في الوقت نفسه أبرما عدة صفقات.



ويبدو أن الحسين إربد والوحدات يتمهلان كثيرًا في حسم هذا الملف، والتأني في اختيار الجهاز الفني الأنسب، حتى لا يتكرر ما حدث معهما في الموسم الماضي من معاناة المدربين.



وبحسب ما يتردد في أروقة الناديين، فإن الحسين إربد والوحدات يبحثان عن مدربين من قارة أفريقيا.



وصعد الأهلي والجليل لدوري المحترفين، ولم يحسما حتى الآن بشكل رسمي هوية الجهاز الفني.



ولا يزال نادي معان، ينتظر مضي المزيد من الوقت قبل إعلان هوية جهازه الفني القادم، والأمر ينطبق على شباب الأردن وسحاب.

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