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الأربعاء، 01-11-2023 04:14 م

3 جوائز قارية تطارد أحلام الشناوي

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء، تمهيدا للمفاضلة بينهم، وإعلان هوية الفائزين في احتفالية ضخمة يوم 11 ديسمبر/كانون أول المقبل في المغرب.

ويمثل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، حالة خاصة، في ظل ترشيحه للظفر ب 3 جوائز دفعة واحدة في هذه الاحتفالية.

وتم ترشيح الشناوي لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، بعد تألقه مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بجانب ظهوره المميز مع منتخب مصر.

ويحظى الشناوي بمنافسة شرسة من المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، بجانب الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة).

وتم ترشيح محمد الشناوي لجائزة ثانية، وهي أفضل لاعب داخل القارة السمراء، وهي الجائزة التي يحمل لقبها في العام الماضي.

لكن مهمة الشناوي في الحفاظ على لقبه ستكون صعبة، في ظل ترشيح بعض الأسماء وعلى رأسها بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا وحسين الشحات وعلي معلول من الأهلي، وكلهم كانوا أصحاب بصمة مؤثرة في تتويج الأهلي بدوري الأبطال.

وجرى ترشيح الشناوي لجائزة ثالثة، وهي أفضل لاعب أفريقي بصفة عامة، ليصبح اللاعب الوحيد المرشح لحصد 3 جوائز خلال العام الجاري.

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