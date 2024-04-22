3 ذهبيات للأردن في الدوري العالمي للكاراتيه

الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني للكراتيه، الأحد، ٤ ميداليات، من بينها ٣ ذهبيات وبرونزية واحدة، في الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة.



وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال، محمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت ٦٧ كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت ٦٠ كغم) فيما تحققت الميدالية البرونزية عبر اللاعب عفيف غيث (وزن تحت ٦٧ كغم).



وتمكن اللاعب محمد الجعفري في تحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على اللاعب المصري يوسف بدوي بنتيجة ١٢-٣.



وفاز البطل الأولمبي عبدالرحمن المصاطفة بذهبية وزنه بعد الفوز في النهائي على اللاعب المغربي سعيد أوبايا بنتيجة ١٣-٩.



فيما تمكن اللاعب، عبدالله حماد، من الفوز في النهائي على اللاعب الياباني هيرومو هاشيموتو بنتيجة ٩-٨ ليحقق الميدالية الذهبية.



ونال اللاعب عفيف غيث الميدالية البرونزية بعد فوزه على اللاعب اليوناني باليوتيس جورجيوس بنتيجة ٣-٠.

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