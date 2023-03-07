3 عمالقة يستهدفون نجم يوفنتوس

الوكيل الإخباري - تستهدف 3 أندية عملاقة في أوروبا، التوقيع مع أحد نجوم يوفنتوس، المحتمل رحيلهم بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الصربي دوسان فلاهوفيتش قد يغادر يوفنتوس بسبب الحالة الفنية الضعيفة التي ظهر عليها منذ انضمامه للفريق قادما من فيورنتينا الصيف الماضي.



وأضافت: "التناقضات الفنية والتكتيكية مع فلسفة ماسيمليانو أليجري المدير الفني للبيانكونيري، والأداء الضعيف الذي يقدمه المهاجم، قد يتسببان في خروجه من النادي بنهاية الموسم".



ولفتت الصحيفة إلى أن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونخ، تترقب موقف فلاهوفيتش وتريد ضمه.



وختمت: "يوفنتوس قد يكون منفتحا على بيع مهاجمه في الصيف، حال وصل عرض كبير في حدود 90 أو 100 مليون يورو".

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

