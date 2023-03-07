الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

مذكرة بين الضمان والخدمات الطبية لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين

سوريا تسجل عدد كبير من الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية

أمر مالي حكومي جديد بشأن النفقات الجارية والرواتب

الملك يستقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي

تحويل رواتب معلمي الإضافي السوريين العاملين على الفترة المسائية للبنوك

دينارين ونصف للكيلو غرام .. ارتفاع سعر الرمان في السوق المركزي

الثلاثاء، 07-03-2023 02:55 م

3 عمالقة يستهدفون نجم يوفنتوس

320237135138319688557


الوكيل الإخباري - تستهدف 3 أندية عملاقة في أوروبا، التوقيع مع أحد نجوم يوفنتوس، المحتمل رحيلهم بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الصربي دوسان فلاهوفيتش قد يغادر يوفنتوس بسبب الحالة الفنية الضعيفة التي ظهر عليها منذ انضمامه للفريق قادما من فيورنتينا الصيف الماضي.

وأضافت: "التناقضات الفنية والتكتيكية مع فلسفة ماسيمليانو أليجري المدير الفني للبيانكونيري، والأداء الضعيف الذي يقدمه المهاجم، قد يتسببان في خروجه من النادي بنهاية الموسم".

ولفتت الصحيفة إلى أن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونخ، تترقب موقف فلاهوفيتش وتريد ضمه.

وختمت: "يوفنتوس قد يكون منفتحا على بيع مهاجمه في الصيف، حال وصل عرض كبير في حدود 90 أو 100 مليون يورو".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320237153720838035114

برشلونة يضع بوسكيتس أمام قيود صارمة

320237142850979487553

إنريكي مرشح لقيادة عملاق إيطالي

320237142240342663167

الأندية الإنجليزية محبطة من كثرة دقائق الصمت

320237132411453541481

موعد مباراة الزمالك والنصر بكأس الملك سلمان للأندية

320237122615376451820 (1)

بنفيكا يستضيف كلوب بروج لخطف بطاقة ربع نهائي أبطال أوروبا

320237122123589567006

تشيلسي في مهمة صعبة أمام دورتموند بدوري الأبطال

أخبار متعلقة
22023710944260391156

العثور على نجم تشيلسي السابق تحت الأنقاض في تركيا

22023710335831413745

أحلام الأهلي تتحدى كبرياء ريال مدريد في المونديال

22023795229309025194

الإمارات تعتذر عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

220236114322579311055

رونالدو يؤثر على خزائن أندية الدوري السعودي

220236124340191201150

اعتزال لاعبة كرة السلة الأردنية روبي حبش

22023611026274832044

11 محاربا مصريا مستعدون لإيقاف ريال مدريد