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الأربعاء، 18-01-2023 03:45 م

3 غيابات عن باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر غدا فى موسم الرياض

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الوكيل الإخباري - - كشف نادي باريس سان جيرمان عن غيابات نادي العاصمة الفرنسية في مباراة كأس موسم الرياض ضد نجوم الهلال والنصر غدًا الخميس، على استاد الملك فهد الدولي.

أصدر نادى باريس سان جيرمان، بيانا عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن 3 غيابات أمام نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس موسم الرياض المقرر إقامتها غدًا الخميس.

وأضاف النادي في بيانه أن نوردي موكييلي سيغيب عن جولة باريس سان جيرمان في قطر، وسيخضع لفحوصات جديدة خلال 72 ساعة على أوتار الركبة.

كما سيغيب الدولى الإيطالى ماركو فيراتى عن قائمة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، وسيعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من إصابه في أعلى عضلة الفخذ الأيمن.

وأخيرًا لن ينضم لوكاس لافاليه إلى قائمة باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض، بسبب معاناته من إصابة أوتار الركبة اليسرى.

وأنهى البيان أن الثلاثى موكييلي وفيراتى ولافاليه لن يشاركوا في جولة قطر الشتوية 2023، وسيواصلون العلاج الطبيعي بسبب إصاباتهم.

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