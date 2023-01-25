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الأربعاء، 25-01-2023 03:45 م

3 لاعبين أردنيين يحترفون في العين السعودي

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الوكيل الإخباري - احترف اللاعب الأردني مهند خيرالله رسميا في صفوف فريق العين السعودي لكرة القدم استعدادا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأعلن النادي رسميا التعاقد مع خيرالله ليرتفع عدد اللاعبين الاردنيين المحترفين في العين إلى 3.

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وكان العين السعودي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية التعاقد مع حارس مرمى المنتخب الوطني عبدالله الفاخوري واللاعب مجدي العطار قبل أن يعلن امس ضم اللاعب خيرالله.

 

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