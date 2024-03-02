السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 02-03-2024 03:12 م

3 مباريات في دوري المحترفين السبت

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الوكيل الإخباري - تقام السبت 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

ويستقبل مغير السرحان نظيره معان عند الخامسة عصر السبت على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يحل شباب العقبة ضيفاً على الأهلي على ملعب البترا.

فيما يواجه الحسين ضيفه السلط عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، متقدماً عن الوحدات والفيصلي 27، يليهما الرمثا 19، ثم شباب الأردن 16، شباب العقبة 15، معان 14، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي وسحاب والجليل 9.

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