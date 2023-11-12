3 مدربين على طاولة الزمالك

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، السبت، عن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الجهاز الفني للفارس الأبيض، عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب سوء النتائج.



وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد قرر تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت، بعد توجيه الشكر لأوسوريو.



وقال المصدر، في تصريحات خاصة لكووورة: "هناك 3 مدربين هم الأبرز على طاولة مجلس الزمالك، وهم الألماني أندري بريتنرايتن، والإيطالي والتر ماتزاري، بالإضافة إلى مدرب برتغالي آخر".



وأضاف المصدر: "حسين لبيب كلف أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء المجلس، بالبحث عن أكثر من سيرة ذاتية للمدربين، والحديث معهم بالفيديو، لجمع أكثر معلومات ممكنه، حيث طالبهم بعدم الاستعجال في اختياره".



وينتظر الزمالك مواجهة أبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

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