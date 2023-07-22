السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 01:09 م

3 ملايين تفصل بونو عن باريس

720232211403456670710


الوكيل الإخباري -  يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، هذا الصيف.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن "بي إس جي" تحرك بعرض مبدئي لضم بونو مقابل 12 مليون يورو، بخلاف حوافز مالية أخرى.

وأضافت الشبكة، أن النادي الأندلسي يطمع في 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو حوافز مالية، مقابل بيع بونو الذي ينتهي تعاقده في صيف 2025.

وأشارت إلى أن بونو، 32 عاما، لمع في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، والإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب بحلوله رابعا في كأس العالم الأخيرة 2022.

وأوضحت أن الحارس المغربي لفت أنظار أندية كبيرة مثل برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان، بخلاف عروض مالية مغرية من أندية سعودية.

وربطت تقارير صحفية بين بونو وبطل الدوري الفرنسي، لرغبة لويس إنريكي المدير الفني الجديد لسان جيرمان، في ضم حارس مرمى يجيد اللعب بكلتا قدميه.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
720232212213865198372

حقيقة اقتراب ماني من الدوري السعودي

image

ذهبيتان وفضية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

7202322121024762780573 (1)

مهاجم ميلان الجديد يخضع للكشف الطبي

7202322114543924327899

برشلونة يظهر لأول مرة بعد اختيار مجموعة القادة

1690020674592

اختتام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز

7202322105841648520318

عرض ضخم لأنشيلوتي من الدوري السعودي

أخبار متعلقة
720231312831987799909

تسريبات مدريدية حول ساعة الصفر في صفقة مبابي

7202311113442802998309

مبابي يتحدى تهديد سان جيرمان

720239145446943969019 (1)

رسميا.. باريس يكشف هوية الصفقة الخامسة

720232105835560572606

صورة: مبابي ونيمار في الإعلان الجديد لسان جيرمان

620232510058571290779

لا يمكن رفضها.. العروض السعودية تقلق ريال مدريد

620232591911230620245

محمد صلاح يخوض تدريبات شاقة (فيديو)