3 ملايين تفصل بونو عن باريس

الوكيل الإخباري - يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، هذا الصيف.



وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن "بي إس جي" تحرك بعرض مبدئي لضم بونو مقابل 12 مليون يورو، بخلاف حوافز مالية أخرى.



وأضافت الشبكة، أن النادي الأندلسي يطمع في 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو حوافز مالية، مقابل بيع بونو الذي ينتهي تعاقده في صيف 2025.



وأشارت إلى أن بونو، 32 عاما، لمع في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، والإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب بحلوله رابعا في كأس العالم الأخيرة 2022.



وأوضحت أن الحارس المغربي لفت أنظار أندية كبيرة مثل برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان، بخلاف عروض مالية مغرية من أندية سعودية.



وربطت تقارير صحفية بين بونو وبطل الدوري الفرنسي، لرغبة لويس إنريكي المدير الفني الجديد لسان جيرمان، في ضم حارس مرمى يجيد اللعب بكلتا قدميه.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة