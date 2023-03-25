3 نجوم فقط سيفتح ريال مدريد خزينته لضمهم

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الصيف المقبل.



ذكرت الصحيفة أن رئيس "الملكي" فلورنتينو بيريز يعد من أوائل المهتمين بالتعاقد مع لاعب نابولي، وذلك عقب تألقه منذ بداية الموسم، إذ بدأ في مراقبته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



وأشارت إلى أن عائق اقناع متصدر الدوري الإيطالي بالاستغناء عن أحد أبرز نجومه إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين لا يعد المشكلة الوحيدة، ولكن المقابل المادي الذي سيطلبه نادي الجنوب هو المشكلة الأساسية بالنسبة إلى "الميرنغي".

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وتابعت أن نابولي لن يتنازل عن الحصول على أقل من 120 إلى 130 مليون يورو لبيع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.



وختمت بأن هذا المبلغ لن يفتح الريال خزينته لدفعه سوى لثلاثة نجوم هم كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام.

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