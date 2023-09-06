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الأربعاء، 06-09-2023 03:02 م

30 مليون يورو تشجع ريال مدريد على استعادة كوبو

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الوكيل الإخباري -  أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد لديه فرصة استعادة خدمات لاعبه السابق تاكيفوسا كوبو.

ذكرت الصحيفة أن "الملكي" عندما وافق على انتقال الدولي الياباني إلى ريال سوسييداد وضع بنداً في العقد يسمح له بالحصول على 50% من نسبة بيع اللاعب مستقبلاً.

في المقابل البند الأكثر فائدة بالنسبة إلى "الميرنغي" هو أن الشرط الجزائي قيمته تبلغ 60 مليون يورو، بينما فعلياً يحق للنادي العاصمي أن يدفع 50% من قيمة الشرط الجزائي ليحصل على خدمات اللاعب الشاب مقابل 30 مليون يورو فقط.

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وأكدت أن تألق كوبو في الجولات الأولى من الدوري الإسباني بإحرازه 3 أهداف في أول 4 جولات أسهم في عودة تركيز الريال مع اللاعب الياباني تحسباً لإمكانية التعاقد معه مجدداً عقب نهاية الموسم.

 

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