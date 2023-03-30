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الخميس، 30-03-2023 01:51 م

300 مليون إسترليني لزيادة سعة إستاد الاتحاد

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن مانشستر سيتي يخطط لزيادة سعة إستاد الاتحاد حتى يصبح ملعب الفريق أكبر استيعاباً لجمهور "البلو موون".

ذكرت الصحيفة أن إدارة "السيتيزن" تخطط لاستثمار 300 مليون جنيه إسترليني في تجديد أحد طرفي ملعب الاتحاد.

وأشارت إلى أنه ستتم إضافة 7700 مقعد إضافي إلى الطابق الثاني من المدرج الشمالي لترتفع السعة الرسمية للملعب إلى 61 ألف مقعداً.

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وأضافت أن التطوير سيشهد أيضاً إنشاء فندق جديد ومنتزه مغطى للمشجعين ومتجر ضخم ومتحف وتطوير المرافق بشكل عام، بما ذلك تحسينات الإستاد السابقة وأرض التدريب والمراكز المجتمعية.


وختمت بأن من المقرر أن يتم البدء في عملية التطوير في موسم 2025-2026، مؤكدة أن فترة البناء سيتم التخطيط لها بعناية، حتى لا يحدث اضطراب للفريق أثناء الموسم.

 

ملاعب 

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