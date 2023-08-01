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الثلاثاء، 01-08-2023 11:40 ص

4 أندية تصعد لمصاف الدرجة الثانية لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - حسمت فرق أم السرب و ارحابا وشباب حوران وحريما تأهلها إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم المقبل، بعد اختتام منافسات دوري الدرجة الثالثة لموسم 2023/2024.

ضمن الدور 8 من دور الدرجة الثالثة، تغلب أم السرب على دير علا 2-1، فيما حسم ارحابا تأهله بعد فوزه على مؤاب بالركلات الترجيحية 10-9 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وضمن شباب حوران صعوده إلى دوري "الثانية" بعد فوزه على علان بالركلات الترجيحية 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، فيما عبر حريما نظيره الطالبية بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف

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