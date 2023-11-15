4 أندية في 4 أشهر.. فريق جديد يفسخ عقد عمرو وردة

الوكيل الإخباري - -قرر مجلس إدارة نادي فاركو المصري لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع اللاعب عمرو وردة عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.



وذكر موقع "kooora" أن قرار مجلس إدارة فاركو جاء بتوصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.



وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، بعد رحيل المدرب البرتغالي برونو روماو.



ولم يشارك عمرو وردة في سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع الفريق البرتقالي، أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث خسر فاركو 0-1.



ويعد فاركو رابع فريق يفسخ تعاقده مع عمرو وردة في الأشهر الأربعة الأخيرة.



وكانت أولى أزمات عمرو وردة مع نادي أبولون ليماسول القبرصي الذي غادره في نهاية يوليو الماضي، بعد الاختلاف على طلباته المالية لتجديد العقد.



ولاحقا فجر نادي الرجاء المغربي مفاجأة بالتعاقد مع عمرو وردة في أغسطس الماضي، وسريعا فسخ النادي المغربي التعاقد بعد 10 أيام فقط، بعدما طلب اللاعب المصري الرحيل، وغاب عن التدريبات دون أسباب واضحة.



وعلى إثر ذلك طالب النادي المغربي اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي وهو ما تم بالفعل.



وبعد الرحيل عن الرجاء بثلاثة أيام، أعلن عمرو وردة العودة إلى قبرص من بوابة نادي دوكسا، وبعد 4 أيام فقط من التوقيع طلب وردة فسخ التعاقد إذ تلقى عرضا ماليا أكبر من نادي الاستقلال الإيراني.



ورغم ذلك فقد فشلت المفاوضات مع الاستقلال بسبب "الطلبات الغريبة" للاعب المصري، حيث أصر على توفير طائرة خاصة له مع المغالاة في الطلبات المالية.

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