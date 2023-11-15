الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بقذيفتي "تاندوم".. كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة

قصف إسرائيلي بمحيط بلدات رب ثلاثين ومركبا وحولا جنوبي لبنان

الداخلية بغزة: 14 شهيدا إثر استهداف الاحتلال أبراج الصالحي بالنصيرات

قيادي في حماس يعلق على اقتحام الاحتلال مستشفيات غزة

مسؤول إسرائيلي: لم نكن نعتقد أننا سنعثر على مختطفين بمستشفى الشفاء

تطورات عسكرية على حدود لبنان

كتائب القسام: قصف عسقلان برشقة صاروخية

الجيش المصري يعلن الاستعداد لحدث عسكري ضخم

"القسام" تعلن عن استهداف ناقلة جند وتجمع للعدو

الكرملين تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام "المحكمة الجنائية الدولية"

عاجل

تفاصيل عملية اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

الأربعاء، 15-11-2023 02:24 م

4 أندية في 4 أشهر.. فريق جديد يفسخ عقد عمرو وردة

11202315742958919559


الوكيل الإخباري - -قرر مجلس إدارة نادي فاركو المصري لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع اللاعب عمرو وردة عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وذكر موقع "kooora" أن قرار مجلس إدارة فاركو جاء بتوصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، بعد رحيل المدرب البرتغالي برونو روماو.

ولم يشارك عمرو وردة في سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع الفريق البرتقالي، أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث خسر فاركو 0-1.

ويعد فاركو رابع فريق يفسخ تعاقده مع عمرو وردة في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وكانت أولى أزمات عمرو وردة مع نادي أبولون ليماسول القبرصي الذي غادره في نهاية يوليو الماضي، بعد الاختلاف على طلباته المالية لتجديد العقد.

ولاحقا فجر نادي الرجاء المغربي مفاجأة بالتعاقد مع عمرو وردة في أغسطس الماضي، وسريعا فسخ النادي المغربي التعاقد بعد 10 أيام فقط، بعدما طلب اللاعب المصري الرحيل، وغاب عن التدريبات دون أسباب واضحة.

وعلى إثر ذلك طالب النادي المغربي اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي وهو ما تم بالفعل.

وبعد الرحيل عن الرجاء بثلاثة أيام، أعلن عمرو وردة العودة إلى قبرص من بوابة نادي دوكسا، وبعد 4 أيام فقط من التوقيع طلب وردة فسخ التعاقد إذ تلقى عرضا ماليا أكبر من نادي الاستقلال الإيراني.

ورغم ذلك فقد فشلت المفاوضات مع الاستقلال بسبب "الطلبات الغريبة" للاعب المصري، حيث أصر على توفير طائرة خاصة له مع المغالاة في الطلبات المالية.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202315111341492158609 (1)

لاعب برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

1120231592945368738444

هل طلب حارس الأهلي الرحيل؟

1120231592753358418535

مدرب سيراليون: لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح

1120231591522568605352

مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

1120231585817102020423

بايرن ميونخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

1120231581957610257532

حقيقة دعوة النصر السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة
1020233112340496740056

ماينز يمنح اللاعب أنور غازي فرصة ثانية

1020233091313943250438

الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي

1020232992323131411888

اختطاف والدي لاعب ليفربول لويس دياز في كولومبيا

10202328113226574359842

جنوى يفوز على ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

10202328113016786043293

الدوري الألماني.. بوخوم يتعادل مع ماينز

10202328104023642038316

انتصار أولمبياكوس ومارسيليا وأستون فيلا