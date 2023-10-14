4 صفقات تراود أحلام برشلونة في 2024

الوكيل الإخباري - وضع مجلس إدارة برشلونة خطة تدعيم الفريق بصفقات جديدة في الموسم المقبل، تشمل عدة معايير من المقرر أن يضعها المفاوض الكتالوني في اعتباره.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رهان إدارة البارسا الأساسي في 2024 سيكون على اللاعبين الشباب أو الصفقات الحرة بسبب الوضع المالي للنادي.



ولا ينوي برشلونة، بحسب الصحيفة، ضم لاعبين جدد في يناير/كانون الثاني، باستثناء وصول فيتور روكي، لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، الذي تعاقد معه البارسا في الصيف الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن التدعيم في الصيف سيكون في 4 مراكز (إلى جانب محاولة شراء المعارين)، وهي: الظهيران، ولاعب الوسط المدافع، ولاعب وسط متقدم.



وأوضحت أن برشلونة ينوي شراء عقد جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيمن، إذا استمر على نفس المستوى، حتى إذ تجاوز سعره ال20 مليون يورو، لكن تخطط الإدارة أيضا للتعاقد مع بديل جاهز له، بسبب اقتراب رحيل سيرجينو دست المعار، وسيرجي روبيرتو.



وذكرت أن المركز الثاني سيكون الظهير الأيسر، حيث يحتاج البلوجرانا لبديل جاهز لبالدي، خصوصا أن ماركوس ألونسو سيرحل في يونيو/حزيران، ويبحث برشلونة عن ظهير شاب قوي، ويعد أليكس فالي من ليفانتي الخيار الأول لدى المدرب تشافي هيرنانديز.



وفي خط الوسط المدافع، يبحث برشلونة عن لاعب قادر على اللعب أساسيا على أوريول روميو، وقد يستثمر أموالا في هذه الصفقة.



ويعد فيرمين من أنتويرب أحد الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة، حيث يحظى بمتابعة النادي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، كما يعود اسم جوشوا كيميتش للظهور مرة أخرى في النادي الكتالوني، لكن تظل الأزمة في سعره المرتفع وتوتر العلاقة مع بايرن ميونخ.



ويعد جيدو رودريجيز من ريال بيتيس خيار أكثر قابلية للتنفيذ لدعم مركز الوسط المدافع في برشلونة، مع اقتراب عقده من الانتهاء.



ويطلب تشافي أيضا لاعب وسط إضافي، لأنه سيعتمد في بعض المباريات على 4 لاعبين في خط الوسط، لكن الصفقات في هذا المركز تعتمد على الفرصة التي ستظهر في الميركاتو.



ويخطط برشلونة لشراء جواو فيلكيس المعار من أتلتيكو مدريد، لكن القرار يعتمد على السعر الذي سيضعه الروخيبلانكوس.

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