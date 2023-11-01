4 قرارات جديدة لمجلس الزمالك

الوكيل الإخباري - أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، 4 قرارات جديدة أصدرها مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.



وبدأ مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك اجتماعاته الرسمية أمس الاثنين حيث بدأ في إصدار عدة قرارات لترتيب الأوراق سريعا سواء في الجوانب الرياضية أو الإدارية.



وجاءت قرارات مجلس الزمالك اليوم الثلاثاء كالتالي:



1- تكليف محمد الإتربي عضو لجنة الزمالك السابق، بإنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد.



2- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويضه في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.



3- تكليف المهندس مجدي ميشيل بإنشاء لجنة هندسية، على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعون دون مقابل).



4- تفويض حسين لبيب رئيس المجلس ونائبه هشام نصر ومحمد الإتربي لدراسة ملف فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات.

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