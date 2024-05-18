السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 18-05-2024 03:49 م

4 مباريات غداً في بطولة دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقام عند السابعة مساء غد، 4 مباريات، حيث يواجه شباب الأردن نظيره مغير السرحان على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ويستقبل شباب العقبة ضيفه معان على ملعب العقبة، فيما يلتقي الرمثا مع الأهلي على ستاد الحسن، والوحدات مع سحاب على ستاد عمان الدولي.

ويحل الجليل ضيفا على السلط عند السابعة مساء الاثنين، على ملعب السلط، وبذات التوقيت يستقبل الحسين ضيفه الفيصلي على ستاد الحسن.

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ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 56 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 51، يليه الوحدات 42، ثم الرمثا 32، السلط وشباب العقبة 25، معان 20، شباب الأردن 19، سحاب ومغير السرحان 18، الأهلي 17، الجليل 12.

 

ملاعب


 




 

 


 

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