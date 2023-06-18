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الأحد، 18-06-2023 04:39 م

5 أسباب ترجح كفة ميسي أمام هالاند في صراع الكرة الذهبية 2023

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يدخل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في منافسة قوية على سباق الكرة الذهبية 2023، والآن بعد انتهاء موسم 2022-23، اتضحت الكثير من الأمور، ويبدو أن الكرة الذهبية لهاذ العام لن تخرج من أحد هذا الثنائي.

في منتصف الموسم عندما انتهت نهائيات كأس العالم 2022 ، بدا أن ميسي قد ضمن رقماً قياسياً ثامن وهو الفوز بالكرة الذهبية، ومع ذلك فإن أداء هالاند الرائع في تسجيل الأهداف دفع المشجعين والنقاد إلى إعادة النظر في توقعاتهم.

هل يمكن لميسي الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى وتعزيز رقمه القياسي، باعتباره الأعظم على الإطلاق؟ أو هل يمكن أن يحصل هالاند على أول كرة ذهبية له على الإطلاق؟

على الرغم من تألق المهاجم النرويجي، إلا أن الاعتقاد السائد هو أن ميسي الأقرب للجائزة.

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