5 حقائق تاريخية ترهب برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

الوكيل الإخباري - يحتضن ملعب كامب نو المباراة المرتقبة بين العملاقين، برشلونة وبايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في خامس جولات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



المباراة ستنطلق بعد انتهاء مواجهة إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن، والتي قد تجعل مواجهة البارسا ضد بايرن بلا قيمة، حال فوز النيراتزوري وضمانه التأهل إلى دور الـ16 رفقة الفريق البافاري.



ويدخل البايرن المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، مما منحه بطاقة التأهل منذ الجولة الماضية، فيما يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن للإبقاء على آماله في التأهل، بشرط تعثر الإنتر أمام نظيره التشيكي.



التاريخ ينحاز للبايرن



يعد بايرن ميونخ أحد العقد التاريخية للبارسا، لا سيما بعدما تغلب عليه في 9 مباريات من أصل 12 مواجهة جمعت بين الفريقين في دوري الأبطال، منها انتصاره في آخر 5 مباريات بينهما.



وتعود آخر هزيمة للبايرن أمام البارسا لموسم 2014-2015 حينما سقط في كامب نو بثلاثية دون رد في ذهاب نصف النهائي.



ضربة تاريخية



الفريق البافاري نجح في الفوز بكافة مبارياته بمرحلة المجموعات هذا الموسم، على رأسها انتصاره في ملعب أليانز أرينا بهدفين دون رد على البلوجرانا.



وحال تحقيق البايرن فوزه الخامس الليلة، فإنه بذلك سيذيق برشلونة خسارته الثالثة على التوالي في معقله أمام فريق ألماني للمرة الأولى في تاريخه.



وشهد الموسم الماضي خسارة البارسا مرتين في ملعبه أمام فريقين ألمانيين، هما بايرن نفسه (0-3) في مجموعات دوري الأبطال، وآينتراخت فرانكفورت (2-3) في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



ضيف ثقيل



يعد بايرن ميونخ أحد الفرق التي تستطيع فرض سطوتها على برشلونة في كامب نو، وذلك بنجاحه في الخروج منتصرا منه في 5 زيارات سابقة، أكثر من أي فريق آخر بالبطولة.



ضمان الصدارة



سيكون بايرن بحاجة للعودة من الأراضي الكتالونية بنقاط الفوز، لضمان التأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، مما سيسهل عليه مهمته بعد ذلك.



كما أنه بإمكان بايرن ضمان الصدارة قبل انطلاق المباراة، حال فشل الإنتر في الفوز على بلزن.



وحال نجاح بايرن في التأهل كمتصدر، فإنه سيحقق ذلك للمرة الخامسة تواليا والـ17 إجمالا.



ولا يتفوق على بايرن في هذا الصدد سوى برشلونة بـ18 مرة، فيما سيتساوى البافاري مع ريال مدريد (17) حال نجاح الأخيرين في التأهل كمتصدرين هذا الموسم.



جلاد برشلونة



يعد توماس مولر أحد تمائم الحظ بالنسبة للعملاق البافاري أمام برشلونة، إذ نجح الفريق في تذوق طعم الانتصار في 7 لقاءات من أصل 8 خاضها اللاعب ضد الفريق الكتالوني.



ولا يقتصر الأمر عند ذلك فحسب، بل إن صاحب الـ33 عاما استطاع المشاركة في 10 أهداف أمام البلوجرانا، سجل 8 منها وصنع هدفين آخرين.

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كما أن المهاجم الألماني هو الجلاد التاريخي للبارسا، إذ لم يسجل أي لاعب آخر أهدافا أكثر منه في شباك العملاق الكتالوني بدوري الأبطال.

ملاعب

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