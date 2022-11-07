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الإثنين، 07-11-2022 04:27 م

5 صفعات تؤلم ليفربول قبل موقعة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - سيواجه ليفربول تحديا صعبا، بعدما أوقعته قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

فقد فشل الريدز في تحقيق أي فوز على الفريق الملكي، في آخر 6 مواجهات بينهما بدوري الأبطال، إذ انتصر الميرينجي 5 مرات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ومن بين انتصارات الريال الخمسة، جاء فوزان في نهائي البطولة القارية الكبرى، بواقع (3-1) في نسخة 2018، و(1-0) في 2022.

أما التعادل الوحيد لليفربول مع ريال مدريد، في آخر 6 مواجهات، فكان لحساب ربع نهائي نسخة 2020-2021.

وكان الفريق الإسباني قد تصدر مجموعته هذا الموسم، على حساب لايبزيج الألماني، بينما حل ليفربول في المركز الثاني بمجموعته، خلف نابولي الإيطالي.

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