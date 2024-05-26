5 فرق عربية في مونديال الأندية

الوكيل الإخباري - تعيش الكرة العربية أزهى فتراتها، عقب تتويج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا والأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا ومواطنه الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية والعهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي.



من أصل 8 أندية، بلغت 6 أندية عربية المباريات النهائية في بطولتي دوري الأبطال الأفريقية والآسيوية ومنافستي كأس الاتحاد الآسيوي والأفريقي.



حلق العين عالياً في دوري أبطال آسيا، وتوج بطلاً للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2003 على حساب يوكوهاما مارينيوس الياباني، في أمسية بهية ضرب فيها رفاق خالد عيسى وبنذر الأحبابي دفاعات "الساموراي" بخماسية.



وبتتويجه بـ"الآسيوية" بلغ "الزعيم" مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية كخامس الأندية العربية المتأهلة إلى البطولة العالمية في نسختها الجديدة.



والتحق العين بأندية الأهلي المصري الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بالإضافة إلى الوداد المغربي بطل نسخة 2019، والترجي التونسي وصيف النسخة الحالية من أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا.



يذكر أن بطولة مونديال الأندية بنسختها الجديدة، ستضم 32 نادياً من حول العالم، هم الأقوى قارياً، وستقام في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2025.

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