الوكيل الإخباري - 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال والتردد

قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



تتجدد خلال ساعات المواجهة الثأرية المرتقبة، بين ريال مدريد وليفربول، والتي يبحث خلالها الأخير عن فرصة من أجل تحقيق الانتصار الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين، والثأر من الخسارة الأخيرة التي مني بها، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المنقضي، والذي حسم خلالها الملكي اللقب الـ14 في تاريخه.



5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي



معدل الترميز: 27500



القمر: Badr 26°E



قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي



معدل الترميز: 22000



القمر: Astra 19.2°e



قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي



التردد 11836 أفقي



معدل الترميز: 27500



القمر: Astra 19.2°e



قناة Idman

التردد: 11169 أفقي



معدل الترميز: 20400



القمر: AzerSpace 46°E



قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي



معدل الترميز: 20400



القمر: AzerSpace 46°E

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