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الثلاثاء، 21-02-2023 03:54 م

5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال والتردد
قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجدد خلال ساعات المواجهة الثأرية المرتقبة، بين ريال مدريد وليفربول، والتي يبحث خلالها الأخير عن فرصة من أجل تحقيق الانتصار الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين، والثأر من الخسارة الأخيرة التي مني بها، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المنقضي، والذي حسم خلالها الملكي اللقب الـ14 في تاريخه.

5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman
التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

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