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الثلاثاء، 14-03-2023 01:42 م

5 لاعبين عرب.. الكاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل الذي نشره الكاف عبر صفحته على "تويتر"، وجود 5 لاعبين عرب، بواقع لاعبين من الرجاء المغربي ولاعب من مواطنه الوداد، ولاعب من الزمالك المصري وآخر من شبيبة القبائل الجزائري.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي "الوداد المغربي"

الدفاع: كابومبي "سيمبا التنزاني" - أرسين زولا "الوداد المغربي" - محمد نهيري "الرجاء المغربي" - موسى بنزايد "شبيبة القبائل الجزائري"

الوسط: وليد صابر "الرجاء المغربي" - تشاما "سيمبا التنزاني" - أحمد سيد زيزو "الزمالك المصري" - ديفيد أباجنا "الهلال السوداني" - شالوليلي "صن داونز الجنوب إفريقي".

الهجوم: زواني "صن داونز الجنوب إفريقي".

 

 

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