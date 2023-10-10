5 منتخبات عربية تترقب قرعة نهائيات أمم أفريقيا 2023

الوكيل الإخباري - ينتظر محبو الساحرة المستديرة في "القارة السمراء" بصفة عامة وجماهير كرة القدم العربية على وجه الخصوص، قرعة النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تجرى بعد غد الخميس بمدينة أبيدجان الإيفوارية.



وترفع منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا لواء الكرة العربية في البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير (كانون الثاني) حتى 11 فبراير (شباط) 2024.



ويطمح الخماسي العربي المشارك في النسخة المقبلة من أمم أفريقيا لإعادة الكرة العربية إلى منصة التتويج في المسابقة مجدداً، بعدما سبق للعرب الفوز بـ12 لقباً خلال النسخ الـ33 الماضية في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

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