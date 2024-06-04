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الثلاثاء، 04-06-2024 02:54 م

5 نجوم من المنتظر تألقهم في يورو 2024

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الوكيل الإخباري -   تشهدت بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الي تنطلق في ألمانيا هذا الشهر، تواجد العديد من نجوم "القارة العجوز".

وفي السطور المقبلة، نستعرض أبرز نجوم البطولة المنتظرين.

جود بلينغهام
رغم أنه لا زال في الـ20 من عمره، نجح بلينغهام في تقديم نفسه كنجم عالمي بعد موسم أول رائع مع ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 11، وفاز فريقه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما أنه سبق له المشاركة مع منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم 2022 لكنه تطور منذ ذلك الحين ليصبح اللاعب الذي تعقد عليه الجماهير الإنجليزية الآمال من أجل التتويج بلقب كبير.

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كيليان مبابي
عزز مبابي مكاناته كواحد من أفضل لاعبي العالم، حينما قدم بطولة كبيرة في كأس العالم 2022 في قطر، حينما سجل ثمانية أهداف للمنتخب الفرنسي، بما في ذلك ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي البطولة، كما قدم موسماً رائعاً مع باريس سان جيرمان، وسيحتاج المنتخب الفرنسي لسرعته وقوته من أجل التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى منذ عام .2000


جمال موسيالا
يعد جناح بايرن ميونخ هو النجم الأبرز في الجيل الحالي للمنتخب الألماني، حيث يسعى الفريق لاستعادة مكانته على المستوى الدولي بعد سنوات من التخبط، ويمكن لموسيالا أن يقدم العديد من الخدمات لفريقه من خلال سرعته وقدرته على المرور وسط اللاعبين، ومع تسجيله لعشرة أهداف وصناعته لستة في موسم محبط للفريق "البافاري" في بطولة الدوري الألماني، يمكنه أن يكون الرجل الرئيسي الذي يمكنه قيادة ألمانيا للتألق على أرضها.


لامين يامال
أن مشاركته في 51 مباراة مع برشلونة ولا زال عمره 16 عاماً توضح أن لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، سيكون نجم جيله بمهارته وثقته بالنظر لسنه الصغير، سيكون يامال متواجداً مع منتخب إسباني شاب يأمل في أن يقود منتخب بلاده لنهائي البطولة، والذي سيقام بعد أيام من بلوغه عامه السابع عشر.


فيل فودين
حظي فودين بموسم رائع مع مانشستر سيتي حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وسيدخل بطولة أمم أوروبا وهو يعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في القارة، وخاض فودين (24 عاماً) موسماً رائعاً لعب خلاله دوراً قيادياً مع مانشستر سيتي، ليكون التحدي الآن في مدى قدرة غاريث ساوثغيت، المدير الفني للفريق، على إخراج أفضل ما لديه مع المنتخب الإنجليزي، بالإضافة لوجود نجوم شباب آخرين في صفوف الفريق مثل جود بلينغهام وديكلان رايس وبوكايو ساكا.

 

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