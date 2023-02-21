5 وجهات تغري ميسي بالرحيل عن باريس

الوكيل الإخباري - لم يحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مستقبله مع باريس سان جيرمان رغم أن عقده ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.



صحيفة ميرور البريطانية نشرت تقريراً عن أبرز الوجهات المقبلة التي تغري اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2022 بالرحيل عن النادي الباريسي.



وذكرت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً قد يتجه إلى الدوري الأمريكي وبالتحديد بالانضمام إلى إنتر ميامي الذي يمتلك أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد ديفيد بيكهام أسهماً به.



وأضافت أن ميامي مستعد لأن يجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الأمريكي، بينما في الوقت نفسه يبدو النجم الأرجنتيني معجباً بالمدينة الأمريكية والأمر ذاته بالنسبة إلى أسرته، ما يجعله يدير ظهره لكرة القدم الأوروبية ويبدأ مرحلة جديدة.



في المقابل أشارت إلى أن العودة إلى برشلونة من الخيارات المطروحة، خاصة عقب الرحيل الدرامي عن كامب نو بسبب الأزمة المالية.



وأكدت أن مانشستر سيظل من الوجهات التي قد يوافق ميسي على خوض التجربة بها تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خاصة أن "السيتي" كان لديه الرغبة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في وقت سابق.



وبينت أن الهلال السعودي دخل على الخط وفقاً لوسائل إعلام أوضحت أن ميسي سيحصل على راتب مذهل يصل إلى 245 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ليتفوق على منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي يحصل على 177 مليون جنيه إسترليني من النصر.



وأخيراً أشارت إلى أن العودة إلى ناديه السابق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني من الخيارات التي طرحها ميسي نفسه بإبداء رغبته في إنهاء مسيرته في مسقط رأسه.

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