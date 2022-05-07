50 هدف بدوري المحترفين ،، تعرف على الهدافين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



فاز السلط على الرمثا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بافتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين والتي شهدت الوصول للهدف 50 في البطولة.



وإليكم لائحة الهدافين:



-4 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .



- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب) .



- هدفين : حجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).



- هدف : أحمد سمير ومهند أبو طه (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا) أحمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة وفرج المزينة (شباب العقبة) ، فارس غطاشة، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران، سيف درويش ومصعب اللحام (الحسين إربد)،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).



وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

اضافة اعلان

ملاعب