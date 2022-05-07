السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

السبت، 07-05-2022 04:27 م

50 هدف بدوري المحترفين ،، تعرف على الهدافين

520227141424861283587


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا


فاز السلط على الرمثا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بافتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين والتي شهدت الوصول للهدف 50 في البطولة.
 
وإليكم لائحة الهدافين:

-4 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .
 
- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب) .

- هدفين : حجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).

- هدف : أحمد سمير ومهند أبو طه (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا) أحمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة وفرج المزينة (شباب العقبة) ، فارس غطاشة، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران، سيف درويش ومصعب اللحام (الحسين إربد)،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).

وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

اضافة اعلان

 

ملاعب


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (38)

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مواجهة توتنهام

163-205846-messi-barcelona-return-psg_700x400

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن التدريبات

23dc1321-1d98-41d6-8cd9-10572c9c0203

اجتماع مرتقب بين ريال مدريد ومبابي لتوقيع العقود

279964002_112446808123588_6683802907887987090_n

نادي الاتحاد يعلن عن التعاقد مع نجمتي منتخب النشميات

6d8f0f92-ceb2-4e89-ae97-05840cd2235c

أبو العطا : الأردن مملكة كرة السلة ،، والكأس سيعود مع منتخب الصقور

278182873_396887435774011_1051362630501241753_n

الاتحاد العربي ينوي دعوة الوحدات والفيصلي والرمثا لبطولة الأندية

أخبار متعلقة
520224204724356146274

البرازيلي دوغلاس ينتزع صدارة هدافي دوري المحترفين

520224234544656171190

شذرات وأرقام من الجولة الرابعة لدوري المحترفين

FM223p7X0AIASsC

شلبية : أبارك للرمثا واتمنى التوفيق للوحدات ،، ومسيرتي شهدت 18 لقبا (فيديو)

c199ad94-6aad-4829-8db6-7d493acfb92a

شاهد احتفالات جماهير الرمثا بلقب كأس السوبر

a10e875d-0208-4b9c-9f74-b57b4019e9d7

مدرب الرمثا : اللقب صُنع في الرمثا،، وطلبت من كوليبالي اهدار ركلة الجزاء (فيديو)

+rJUcbkBVbWsnpjIrSK+X3wbAj2nfQBHZkIBNCn3ft4=.thumb[1]

حمزة الدردور : زمن الإنتماء لا زال موجودا (فيديو)