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السبت، 15-04-2023 01:31 م

6 حقائق تمهد لسقوط هوفنهايم أمام بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري -  يستكمل بايرن ميونخ مشواره في الدوري الألماني عند استضافة هوفنهايم، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 28 من البوندسليجا.

تأتي المباراة بعد السقوط المدوي للفريق البافاري خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي (3-0)، في ذهاب ربع النهائي.

كما أعقب تلك الخسارة أزمة عاصفة داخل غرفة الملابس بين ساديو ماني وليروي ساني، انتهت بمعاقبة النجم السنغالي بالاستبعاد من قائمة المباراة وتغريمه.

ويدخل بايرن المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، متقدمًا على غريمه بوروسيا دورتموند بفارق نقطتين.. فيما يأتي هوفنهايم في المركز 14 بـ28 نقطة.

أفضلية بافارية

يخوض بايرن مباراته رقم 30 ضد هوفنهايم في البوندسليجا، منها 14 مواجهة في أليانز أرينا، لم يحقق خلالها الأخير سوى فوز وحيد مقابل 11 هزيمة وتعادلين.

وبشكل عام، حقق بايرن 19 فوزًا على هوفنهايم على مدار 29 مباراة، فيما حسم التعادل 6 مواجهات، وفاز الأخير في 4 مناسبات فقط.

غزارة تهديفية

حقق بايرن معدل تهديفي مرتفع في مواجهاته بملعبه ضد هوفنهايم، بلغ 3.1 هدف في المباراة، وهو ما يدلل على أن الأخير بمثابة فريسة سهلة للعملاق البافاري في ميونخ.

ولم يحقق بايرن معدلاً أفضل من ذلك في ملعبه سوى أمام ماينز، والذي بلغ 3.3 هدف/ مباراة.

سلسلة غائبة

بإمكان الفريق البافاري تحقيق الفوز في معقله للمرة الخامسة على التوالي خلال منافسات البوندسليجا، حال إسقاطه لهوفنهايم الليلة.

وستكون هذه المرة الأولى التي يفوز فيها بايرن في 5 مباريات متتالية منذ عام 2021، في سلسلة بدأت بالفوز على هوفنهايم نفسه (4-0).

ضحية محتملة

يملك بايرن أفضلية أخرى تتعلق بقدرته على تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها ضد فرق الثلث الأخير في جدول ترتيب البوندسليجا.

وكانت الهزيمة الوحيدة لبطل ألمانيا في آخر 14 مباراة أمام فرق المؤخرة، وجاءت على يد أوجسبورج (0-1) في سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال تلك الفترة، هزم بايرن فرق المؤخرة 11 مرة وتعادل في مناسبتين.

شوط قياسي

سجل بايرن حتى الآن 51 هدفًا في الأشواط الأولى بمبارياته بالبوندسليجا هذا الموسم، وبإمكانه معادلة رقمه القياسي في موسم واحد حال تسجيل هدف وحيد قبل الذهاب للاستراحة.

وسبق لبايرن ميونخ تحقيق ذلك الرقم القياسي بموسم 2020-2021، عبر الوصول إلى 52 هدفا في الأشواط الأولى.

توخيل vs كوفاتش

يأمل توماس توخيل مدرب بايرن، في إعادة فريقه لطريق الانتصارات سريعا على حساب أحد ضحاياه المفضلين.

ولم يُهزم توخيل سوى مرة وحيدة خلال 14 مواجهة ضد هوفنهايم، فيما حقق الفوز في 8 منها وانتهت 5 أخرى بالتعادل مع فريقي ماينز ودورتموند.

ويمكن للمدرب الألماني أيضًا السير على خطى الكرواتي نيكو كوفاتش، ليصبح أول مدرب يقود البايرن للانتصار في 3 مباريات متتالية بالبوندسليجا منذ عام 2018.

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