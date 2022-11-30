6 لاعبين من المنتخب السعودي يواجهون خطر الغياب عن دور الـ16 في حالة التأهل

الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي في مباراة حاسمة عن المجموعة الثالثة للتأهل لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأربعاء، إذ يحتاج الأخضر للفوز لتجنب كل الحسابات، وقد يكفيه التعادل في حال خدمته نتيجة المباراة الأخرى بين بولندا والأرجنتين.



وفقد المنتخب السعودي في المباراتين أمام الأرجنتين وبولندا 3 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: القائد سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك وسيغيبون عن مواجهة المكسيك، بالإضافة لعبد الإله المالكي الموقوف لحصوله على إنذارين.



ويواجه 6 لاعبين سعوديين خطر الإيقاف والغياب عن مباراة دور الـ16 في حال حصولهم على إنذار ثانِ أمام المكسيك، وهم: الحارس محمد العويس، والمدافعون علي البليهي وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري ونواف العابد، والمهاجم والقائد سالم الدوسري.



وأمام منتخب قوي بدنيا من المتوقع أن تشهد المباراة تدخلات قوية بالنظر لأهميتها وقيمتها في تأهل أحد المنتخبين لدور الـ16، وهو ما يتطلب من لاعبي المنتخب السعودي الحذر مع البطاقات الصفراء للحفاظ على حظوظهم في لعب الدور المقبل، في حال التأهل، ولأن المنتخب السعودي فقد لاعبين مهمين وأساسيين بسبب الإصابات.



وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نهائيات كأس العالم قطر 2022 على إيقاف أي لاعب حصل على بطاقتين صفراوين في المباراة الموالية، ولتفادي غياب اللاعبين عن المباراة النهائية سيتم إلغاء كل البطاقات بعد نهاية دور ربع النهائي باستثناء من حصل على بطاقتين وهو ما يجعله يغيب عن لقاء نصف النهائي والعودة للعب في النهائي حال تأهل منتخب بلاده.



ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.

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وكان هيرفي رينارد، مدرب السعودية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن "الأخضر" سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من كأس العالم 2022 على أمل التأهل للدور المقبل من البطولة.



وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.



وسبق أن لعب الأخضر أمام المكسيك 5 مرات وخسر في 4 مع تعادل وحيد دون تحقيق أي انتصار.

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