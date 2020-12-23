6 نجوم عرب في التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020

الوكيل الإخباري- أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم "IFFHS"، عن تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020، والتي شهدت تواجد 6 لاعبين عرب بجوار نجوم القارة السمراء.

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وتضمنت التشكيلة المثالية 11 لاعبا، بينهم 3 لاعبين مغاربة، هم صانع ألعاب نادي تشيلسي، حكيم زياش، والظهير الأيمن النادي إنتر ميلان، أشرف حكيمي، ومدافع نادي رين، نايف أكرد، وجزائري واحد، هو جناح نادي مانشستر سيتي، رياض محرز، إضافة إلى التونسي علي معلول، المحترف في صفوف نادي الأهلي المصري، والنجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول.



وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020 كالتالي:



حراسة المرمى: الكاميروني أندري أونانا "أياكس الهولندي".



خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" - السنغالي كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - المغربي نايف أكرد "رين الفرنسي" - التونسي علي معلول "الأهلي المصري".



خط الوسط: المغربي حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي" - السنغالي إدريسا غاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، الجزائري رياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي".



خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ "أرسنال" - المصري محمد صلاح "ليفربول".







