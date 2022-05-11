60 هدف بدوري المحترفين ،، تعرف على لائحة الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت الجولة الخامسة من دوري المحترفين والتي شهدت الوصول للهدف 60 في البطولة، كما تخللها تسجيل مهاجم الفيصلي محمد العكش هدفه الأول بالموسم الجديد، ودخول المحترف الغاني بصفوف الوحدات محمد أنس صراع الهدافين.وإليكم لائحة الهدافين، بعد أن اهتزت الشباك في 11 مناسبة بهذه الجولة :-4 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب) .- هدفين : فرج المزينة (شباب العقبة)، محمد أنس (الوحدات)، فارس غطاشة وحجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).- هدف : أحمد سمير، خالد عصام ومهند أبو طه (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، سليم عبيد وزيد أبو عابد (شباب الأردن)، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)أحمد الجوهري، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة (شباب العقبة) ، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران، سيف درويش ومصعب اللحام (الحسين إربد)، عدي ارقيبات، عارف الحاج،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، محمد العكش، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .