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الأربعاء، 19-10-2022 02:11 م

69 لاعبا ولاعبة يشاركون ببطولة المملكة للسكواش

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الوكيل الإخباري - يشارك 69 لاعبا ولاعبة، في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للسكواش، التي تقام مبارياتها في صالة مركز الحسن الدولي للسكواش بمدينة الحسين للشباب.

وتحظى البطولة التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة اللاعبين واللاعبات بهدف انتقاء عناصر المنتخبات الوطنية.

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وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية، إن هذه البطولة تأتي ضمن أجندة الاتحاد الأردني للسكواش من أجل زيادة الاحتكاك وقياس قدرات اللاعبين واللاعبات وضم الموهوبين منهم إلى المنتخبات الوطنية.

 

 

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