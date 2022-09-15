7 فرق تشارك في دوري طائرة السيدات

الوكيل الإخباري- تشارك سبعة فرق في منافسات دوري أندية السيدات للكرة الطائرة الذي ينطلق اليوم الخميس بمشاركة فرق: دي لاسال والنصر والتعاون والبتراء وشباب بشرى ودير علا والقدس، بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة.



ويلتقي اليوم الخميس، فريقا النصر والبترا الساعة 6 مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلتقي فريقا التعاون وشباب بشرى الساعة 6 مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

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ويقام الدوري من مرحلة واحدة، وفي الدور الثاني يلتقي صاحب المركز الأول مع المركز الرابع، ويلتقي صاحب المركز الثاني مع المركز الثالث، حيث يتأهل الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث .

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