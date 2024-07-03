7 محترفين بالدوري السعودي في ربع نهائي يورو 2024

الوكيل الاخباري-

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رفع التركي ميريح ديميرال مدافع الاهلي السعودي والهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط الاتفاق عدد لاعبي دوري روشن السعودي الى سبعة في الدور ربع نهائي بطولة امم اوروبا "يورو 2024" بعد تأهل منتخبي بلديهما .وساهم ديميرال في بلوغ المنتخب التركي دور الثمانية بتسجيله هدفَي الفوز 2ـ1 على النمسا بينما فينالدوم تابع الفوز الكبير لمنتخب بلاده على رومانيا 3ـ0 من على دكة البدلاء.وانضم ديميرال وفينالدوم بأربعة لاعبين ينشطون في الدوري السعودي، تأهلت منتخبات بلدانهم إلى دور الثمانية للبطولة القارية، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر ومواطنه روبن نيفيز لاعب الهلال، والفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد، والثنائي الإسباني إيميريك لابورت وناتشو فيرنانديز مدافعا النصر والقادسية.في المقابل ودع 7 لاعبين من دوري روشن البطولة وهم الروماني أندريه بوركا، مدافع الأخدود و مواطنه نيكولاي ستانسيو، لاعب ضمك، و الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي سافيتش، لاعبا الهلال والإسكتلندي هيندري، مدافع الاتفاق، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، والبلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الشباب، ومواطنه كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية والجورجي سولومون كفير كفيليا مدافع الأخدود.