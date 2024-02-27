7 مدربين مرشحين لخلافة تن هاغ في اليونايتد

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب إريك تن هاغ أصبح تحت الضغط مجدداً، مشيرة إلى إمكانية إقالته من مانشستر يونايتد.



قالت الصحيفة إن "المدرب الهولندي عاد إلى دائرة الشك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام فولهام"، ليتلقى اليونايتد خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم.



وأوضحت: "الفارق اتسع بين مانشستر يونايتد والمركز الرابع إلى 8 نقاط، ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن خدماته".



وتابعت: "تبرز أسماء 7 مدربين لخافة إريك تن هاغ في منصبه، يتقدمهم مدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر الذي أجرى بالفعل محادثات مع السير جيم راتكليف المتحكم حالياً في ملف كرة القدم في مانشستر يونايتد".



وأضافت: "يبرز مدرب آخر قاد "البلوز" وهو الألماني توماس توخيل الذي سيرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، بينما يدخل القائمة لاعب الفريق السابق، مايكل كاريك الذي قدم ميدلسبره أداءً جيداً تحت قيادته في الموسم الماضي".



في المقابل يدخل قائمة الترشيحات عضو الجهاز الفني السابق كيران ماكينا الذي لعب أدواراً مختلفة في اليونايتد بين عامي 2016 إلى 2021.



من جهته يعد الأسطورة زين الدين زيدان من الأسماء المرغوبة بشدة، خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي فريق، وفي الوقت نفسه يدخل مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت الترشيحات في حال رحيله عن الفريق بعد يورو 2024.



وأخيراً يعد الإيطالي روبرتو دي زيربي من الأسماء المطروحة أمام إدارة مانشستر يونايتد، خاصة أنه يقود برايتون لتحقيق نتائج رائعة في الفترة الحالية.

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