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الخميس، 27-07-2023 02:08 م

9 أندية مغربية ممنوعة من التعاقدات الصيفية

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الوكيل الإخباري -  أعلنت رابطة الدوري المغربي للمحترفين، الأربعاء، قائمة الأندية الممنوعة من الاستفادة من الميركاتو الصيفي، بسبب ملفات المستحقات المالية العالقة للاعبين.

وأكدت الرابطة، في بيان لها، أنه تم تسجيل 9 أندية ممنوعة من الانتدابات الصيفية، لافتة إلى أن هذه الأندية هي: حسنية أكادير، واتحاد طنجة، والمغرب  الفاسي، ومولودية وجدة، وأولمبيك أسفي، والرجاء، والمغرب التطواني، وشباب المحمدية، ويوسفية برشيد.

وشددت الرابطة على أنها لا تتحمل أي تبعات تعاقد لاعبين جدد مع هذه الأندية الممنوعة من التعاقدات من طرف الهيئات المختصة، موضحة أنها لن تسلم أية رخصة خارج فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن هذه الأندية مطالبة بالإسراع في تسوية ملفات اللاعبين الذين طالبوا بمستحقاتهم لدى اتحاد الكرة المغربي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وباتت رابطة الدوري صارمة في اتخاذ القرارات ضد الأندية التي لا تحترم أسس التدبير المالي المعلن، خصوصا أن المواسم الأخيرة شهدت موجة كبيرة من الشكاوى ضد الأندية المغربية في "فيفا" واتحاد الكرة.

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