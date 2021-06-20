9 إصابات كورونا بمنتخب جنوب السودان قبل مواجهة النشامى

الوكيل الاخباري - أنس عشا - أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب السودان عن اكتشاف "9" إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بين أفراد بعثة المنتخب الأول، والذي وصل للعاصمة القطرية الدوحة لمواجهة منتخبنا الوطني يوم غد الإثنين في ملحق بطولة كأس العرب "2021".

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وحسب بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية التابعة للاتحاد على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فإن الإصابات توزعت بواقع "8" لاعبين وعضو بالجهاز الفني، حيث سيتم عزل اللاعبين وإخضاع بقية الأفراد لفحوصات جديدة .

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