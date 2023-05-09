GPS يكشف مفاجأة كبرى عن حالة رونالدو الصحية

الوكيل الإخباري - خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفحوصات طبية مكثفة قبيل مباراة النصر وضيفه الخليج (1-1) الاثنين، في افتتاح الجولة 26 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وشعر رونالدو، البالغ من العمر 38 سنة، بآلام وإجهاد خلال الساعات القليلة الماضية، وكشفت فحوصات طبية مكثفة خضع لها للتأكد من سلامته من أي إصابة، عن مفاجأة كبرى.



ووفقا لصحيفة "الرياضية"، أن أجهزة القياسات الخاصة بالجهاز الفني "GPS"، أوضحت أن معدل المسافات التي قطعها النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا"، في المباريات والتدريبات، تفوق جميع لاعبي النصر، وبمعدلات كبيرة للغاية، الأمر الذي جعله يصاب بالإجهاد ويشعر ببعض الآلام.



لكن الإجهاد لم يمنعه من المشاركة في مواجهة النصر أمام الخليج (1-1) مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وقدم مجهودا كبيرا وأداء أفضل من بقية زملائه.

اضافة اعلان



يذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي، يناير 2023، شارك في 16 مباراة رسمية مع فريق "العالمي" وسجل خلالها 12 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ملاعب