الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 25-03-2024 05:54 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

مطر 1


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه متوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى في ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.


وأضافت أن الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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