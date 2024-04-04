آخر مستجدات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 28 درجة مئوية أما في الأغوار الجنوبية والعقبة تصل 36 درجة مئوية .



وأضافت أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.