الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

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الجمعة، 18-06-2021 08:17 ص

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

الوكيل ٣


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين المقبل، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 12، وفي مناطق البادية 34 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الاغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية. 


 




 

 


 

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